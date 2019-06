Opnieuw gevechten in Sudanese hoofdstad Khartoem

In de Sudanese hoofdstad Khartoem wordt voor de tweede achtereenvolgende dag gevochten. Demonstranten dagen de paramilitairen uit die steeds grotere delen van de stad in bezit nemen en bezig zijn blokkades op te ruimen en wijken uit te kammen.

Ook vanuit andere steden komen berichten over zwaarbewapende troepen die hele wijken innemen.

Gisteren vielen volgens demonstranten minstens 35 doden toen de Rapid Support Forces, een elite-eenheid van de militaire machthebbers, een eind maakte aan de al weken durende sit-in-demonstraties bij het militaire hoofdkwartier in Khartoem.

Opnieuw doden

Ook vandaag zouden er weer doden zijn gevallen. Volgens de betogers werd een jongen van veertien doodgeschoten en kwam een vrouw in haar huis om het leven door een verdwaalde kogel.

Het geweld maakte een eind aan twee maanden van relatieve kalmte. In april maakte het leger onder druk van massale protesten na dertig jaar een eind aan het bewind van de president Bashir.

Sindsdien werd tussen het leger en de leiders van de demonstranten onderhandeld over de overgang naar een burgerbestuur. De partijen leken het eens over een overgangsperiode van drie jaar, waarna verkiezingen zouden volgen, maar het leger boog niet voor de eis dat de burgers de meerderheid kregen in de overgangsraad die het land tot die tijd moest regeren.

Schuld

Het hoofd van de militaire raad, generaal Burhan, gaf vandaag de leiders van de demonstranten de schuld van de geweldsescalatie. Volgens hem proberen ze de onderhandelingen te misbruiken. Hij kondigde aan dat het leger eenzijdig een interim-regering zal vormen, die binnen negen maanden verkiezingen zal houden. Alle afspraken die tot nu toe gemaakt waren, verklaarde hij ongeldig.

De betogers hadden de bevolking opgeroepen vandaag massaal de straat op te gaan ter gelegenheid van het Suikerfeest, als een gebaar van verzet tegen de militaire machthebbers.

In grote delen van Khartoem lijken de militairen de baas en zijn de straten op hen na uitgestorven. In sommige wijken braken echter gevechten uit tussen ongewapende jongeren en militairen.

De Rapid Support Forces heetten vroeger de Janjaweed. Ze werden berucht door de moordpartijen in de regio-Darfur.