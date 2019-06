Sudanese oppositie roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid

De oppositie in Sudan roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Het protest moet vandaag beginnen en net zo lang duren tot de macht wordt overgedragen aan de bevolking en er een volwaardige burgerregering is geïnstalleerd, zegt de oppositie.

De oproep tot ongehoorzaamheid komt na een week van geweld. Afgelopen maandag werd een sit-in-protest bij het hoofdkwartier van het leger beëindigd. Daarbij werd geschoten op de menigte. Volgens oppositiebronnen zijn er sindsdien meer dan honderd mensen omgekomen door geweld.

De machthebbers houden het op tientallen slachtoffers. Volgens de leider van de Rapid Support Forces, de paramilitaire macht die vroeger de Janjaweed heette, vielen de slachtoffers bovendien niet door ingrijpen van het leger maar door criminele bendes. De Janjaweed is berucht vanwege de bloedbaden en etnische zuivering die de militie aanrichtte in Darfur.

De oppositie ging afgelopen week in gesprek met de overgangsregering die sinds het afzetten van Bashir in april aan de macht is. Maar het vertrouwen is weg nadat vrijdag en gisteren enkele leden van de oppositie werden opgepakt die een bemiddelende rol wilden spelen in het conflict.

Zij hadden juist een ontmoeting gehad met de Ethiopische premier Abiy Ahmed, in een poging gesprekken weer op gang te brengen. Volgens de oppositie bewijzen de arrestaties dat het leger de bemiddelingspoging van de premier niet serieus neemt.