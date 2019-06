Reisadvies voor Sri Lanka terug naar oude niveau, nu het aantal toeristen nog

Ook de Nederlander Wietse Sennema, die in Sri Lanka een tuktuk-verhuurmaatschappij heeft, merkt de gevolgen van het geweld. "Vlak na de aanslagen ben je vooral bezorgd om vrienden en bekenden, je denkt er dan nog niet over na wat voor impact het gaat hebben", zegt hij tegen de NOS. Dat veranderde toen de eerste telefoontjes binnenkwamen: veel toeristen die een tuktuk hadden gehuurd bij Sennema wilden er snel vanaf.

"Zo'n 30 tot 50 procent van de mensen die hier al waren, annuleerden", zegt Sennema. In de maand erna volgden annuleringen voor vrijwel alle boekingen. Ook reserveringen voor tuktuks voor juni en augustus, normaal de drukke zomermaanden, zijn er nog weinig.

Lege stranden

Dat er momenteel weinig toeristen in Sri Lanka zijn, merken ook de reizigers die er wel zijn. In een Facebookgroep delen ze hun ervaringen. "Ik ben al 2,5 week aan het rondreizen met mijn vriendin. We zijn bijna overal de enigen in restaurants, hotels en guesthouses. Iedereen die we spreken, is blij met ons", schrijft Dennis Eresh.

Andere reizigers schrijven over de lege stranden en amper toeristen in grote steden. Ook in de vliegtuigen naar Sri Lanka zijn soms amper toeristen te bekennen. Jessica Maheshika De Silva Reitsema, die momenteel in Sri Lanka is, merkt dat de bevolking erg lijdt door het gebrek aan toeristen. "Mensen zijn wat angstiger. Maar zelfs nu blijven de Sri Lankanen lachen. Hoeveel ellende ze ook meemaken."