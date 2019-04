Het is rustig in de straten van Colombo - tot een nieuwe bom ontploft

Een man in een longi (traditionele rok) vertelt over het moment van de aanslag: "Het was verschrikkelijk; ik hoorde een klap en zag daarna mensen die uit de kerk werden gedragen, er waren moeders, kinderen en baby's bij. Het was vreselijk, vreselijk." De man begint te huilen.

Nog een explosie

Even later is de rust voorbij. Er gaat een gerucht rond dat er iemand rondrijdt met een bom. De spanning in de straten neemt snel toe en komt tot een kookpunt. Een menigte probeert iemand te lynchen. Iets wat toegesnelde politieagenten voorkomen. De woede richt zich even ook tot De Jager en collega's: "Ze zagen onze camera en werden boos, we moeten weg dacht ik toen."

Ver komt hij niet, want even later klinkt er een harde knal. Rook stijgt op van een plek even verderop. Een bom werd gecontroleerd tot ontploffing gebracht, maar dat weet op dat moment nog niemand. De paniek is groot. Gegil en geschreeuw vullen de nauwe straatjes. Politie en ambulances komen in groten getale toegesneld.

De snelle omslag in de straten van rust naar totale paniek lijkt veelzeggend voor een land dat zwaar is getroffen door terreur. De Jager: "Juist deze wijk was altijd een plaats waar mensen van verschillende komaf vredig samenleefden. Nu is er wantrouwen en staat iedereen op scherp."

Bekijk hieronder beelden van de explosie van vanmiddag: