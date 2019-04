Wat weten we nu over de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka?

De Britse Anita en zoon Alex

In het Shangri-La hotel in de hoofdstad Colombo zaten veel toeristen te ontbijten toen een zelfmoordterrorist een bom liet afgaan.

De Britse familie Nicholson verbleef ook in het Shangri-La hotel. Moeder Anita (42) was samen met haar zoon Alex (11) en dochter Annebelle aan het ontbijten toen de aanslag plaatsvond. Vader Ben heeft een tijd in onzekerheid geleefd toen hij ze vlak daarna niet meer kon vinden. Al snel bleek dat zijn vrouw het niet overleefd had.

Of zijn zoon en dochter het hadden overleefd was lange tijd onduidelijk. Op sociale media deelden vrienden foto's van Alex. "Help ons alsjeblieft om hem te vinden. Hij was in Shangri-La. Zijn moeder en zus stierven en nu is zijn vader verwoed op zoek naar hem. "

Later bleek dat ook zoon Alex de aanslag niet heeft overleefd, maakte de reisorganisatie bekend. "Alex is overleden. Zijn lichaam is geïdentificeerd." Het lijkt erop dat vader Ben als enige de aanslag heeft overleefd, maar autoriteiten hebben de dood van dochter Annebelle nog niet bevestigd.

'Paasontbijt met familie'

Ook Nisanga Mayadume en haar moeder Shantha waren in Sri Lanka. Nisananga studeert in Londen maar was voor de Paasdagen terug in Sri Lanka. Vlak voor de aanslag deelden ze nog een foto van hun paasontbijt in het Shangri-La hotel.