Hoteleigenaren Sri Lanka bezorgd: 'Meer dan 500 mensen afhankelijk van dit hotel'

De vlaggen hangen halfstok bij het Coral Sands Hotel in Hikkaduwa, ook de Nederlandse vlag hangt ertussen. Rond het zwembad met uitzicht op zee liggen nog maar een paar hotelgasten. De meeste zijn vertrokken. Het is een angstbeeld voor de toeristenindustrie: willen toeristen nog wel naar Sri Lanka komen na de aanslagen van afgelopen zondag?

Hikkaduwa ligt op twee uur rijden ten zuiden van de hoofdstad Colombo. Het is een van de vele populaire bestemmingen op Sri Lanka. Geliefd vanwege de paradijselijke stranden, het koraalrif en de schildpaddenkolonies die er broeden.

"Ik ben bang", zegt een Zweedse toerist. "We zouden eigenlijk tempels en kerken willen bezoeken en met de trein het binnenland in willen gaan, maar dat durf ik nu niet." Haar man voegt eraan toe "Dat je altijd denkt dat het jou niet overkomt als er weer een aanslag is, maar nu het zo dichtbij is voelt alles anders."

Toeristenbestemming nummer één

Juist dit jaar is Sri Lanka door de reisgids Lonely Planet uitgeroepen tot de nummer één toeristenbestemming, onder meer vanwege de veiligheid van het land. "Dat wordt nu in één keer teniet gedaan", zegt Anusha Frydman van het Lavanga Resort. Ze heeft 50 kamers en 90 man personeel. "Binnen twee uur na de aanslagen waren alle gasten verdwenen en de annuleringen voor de komende weken stromen binnen", vertelt Frydman.

Sinds het einde van de burgeroorlog die Sri Lanka dertig jaar lang in z'n greep hield, is de toeristenindustrie de afgelopen tien jaar booming. De sector is met 400 procent gestegen tot 2,4 miljoen bezoekers per jaar. Toerisme is de derde economische pijler van het land, naast de textielindustrie en inkomsten door Sri Lankanen in het buitenland.