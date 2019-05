Merkel krijgt progressief Harvard met toespraak aan haar voeten

Haar toespraak is ook in Duitsland heel goed ontvangen, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Merkel lijkt sinds ze geen partijvoorzitter meer is echt verlost. Ze is duidelijk al bezig met haar nalatenschap, sinds ze in oktober vorig jaar liet weten dat ze zich over twee jaar terugtrekt uit de politiek."

"De kern van Merkels betoog is haar angst dat de peilers van de internationale samenwerking die na de Tweede Wereldoorlog werden opgebouwd, worden afgebroken", zegt Van de Hulsbeek. "Het eind van haar Kanzlerschaft is in zicht en in haar optiek staat de wereld er slechter voor dan toen ze begon. Ze hoopt dat ze door deze toespraken haar visie op de wereldpolitiek kan geven, en alvast aan haar erfenis werkt."

Van de Hulsbeek ziet een groot verschil in het beeld dat Duitsland van Merkel heeft en haar imago in de rest van de wereld. "Daar is ze echt 'de leider van de vrije wereld'. Ze krijgt bijvoorbeeld een onderscheiding voor haar vluchtelingenbeleid, terwijl dat hier in Duitsland toch een heel stuk gevoeliger ligt."