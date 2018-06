Trump bij G7: handelsvoordelen moeten wederkerig zijn

Bovenaan de lijst van onderwerpen op de G7-top stond handel. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump in het Canadese Charlevoix. In lijn met zijn 'America first'-campagne zei hij dat handelsvoordelen die andere landen ten koste van Amerika hebben, langzaam maar zeker rechtgetrokken worden.

"Het moet wederkerig zijn", zei de president. Volgens hem is er tientallen jaren gebruik gemaakt van de VS. "Dat kan niet meer. Ik geef niet de schuld aan andere leiders, maar aan onze vorige leiders." De staatshoofdenspraken ook over defensie, milieu, migratie en Iran.

Vooruitblikkend op zijn top met Kim Jong-un in Singapore zei Trump dat de Noord-Koreaan een leider is met een onbekende persoonlijkheid. "Ik denk dat hij positief gaat verrassen. We gaan er met een positieve geest in, en ik denk goed voorbereid."

G8 betekenisvoller

Gister zei Trump al dat hij wil dat Rusland opnieuw wordt toegelaten tot de G7. Vandaag herhaalde hij dat een G8 "betekenisvoller" zou zijn dan een G7. Vannacht werd bekend dat Verenigde Staten en de EU-lidstaten gaan praten over het oplossen van hun onderlinge handelsconflict.