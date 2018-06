G7-top: VS en EU-landen gaan praten over oplossen handelsconflict

De Verenigde Staten en de EU-lidstaten gaan praten over het oplossen van hun onderling handelsconflict. De landen gaan binnen twee weken om tafel, heeft de Franse delegatie bij de G7-top in Canada gezegd.

De Amerikaanse president Trump heeft hoge importtarieven ingevoerd voor staal en aluminium uit de EU, Canada en Mexico. Daarop hebben de andere landen tegenmaatregelen genomen door Amerikaanse producten extra te belasten.

Trump zei voor aanvang van de top in Canada dat hij vasthoudt aan de importheffingen, maar na een gesprek met de Franse president Macron was hij milder. "Er gaat iets gebeuren. Ik denk dat het heel positief zal zijn", zei Trump. Hij gaf verder geen details. Ook Macron reageerde optimistisch.

Het is nog niet bekend wanneer en waar de landen met elkaar gaan praten over het oplossen van het handelsconflict.

Rusland

Op de top in Canada is ook gesproken over de pogingen van landen als Rusland om democratieƫn te ondermijnen. De G7-landen gaan inmenging harder aanpakken door het ontwikkelen van nieuwe software. Als er verdachte informatie wordt ontdekt, wordt dat meteen gedeeld met andere landen.

Voorafgaand aan de G7-top zei president Trump dat Rusland weer moet worden uitgenodigd om mee te praten, maar de andere landen voelen daar weinig voor. Rusland werd na de annexatie van de Krim in 2014 van de onderhandelingstafel weggehouden.