Trump wil dat Rusland weer gaat meepraten bij G7

De Amerikaanse president Trump wil dat Rusland opnieuw wordt toegelaten tot de G7. "Waarom hebben we dit overleg zonder Rusland aan tafel?", zei Trump vlak voor hij vertrok naar Canada voor het topoverleg tussen de zeven grote industrielanden.

Rusland is sinds 2014 niet meer welkom bij de ontmoetingen tussen de VS, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Italië. Het land werd na de annexatie van de Krim uit de G7 gezet, die voor de gelegenheid G8 werd genoemd als Rusland meepraatte.

"We zouden Rusland weer moeten toelaten en ze zouden aan de onderhandelingstafel moeten zitten", vindt Trump. Hij krijgt bijval van Italië. De nieuwe premier Giuseppe Conte zegt dat het in ieders belang is als Rusland weer mag meedoen. Canada zegt een terugkeer van de Russen niet te zien zitten.

Gespannen G7-top

Het Kremlin reageert tegenover staatspersbureau Spoetnik koeltjes op Trumps opmerking. "Rusland is bezig met andere zaken die niets met de G7 te maken hebben."

Met de oproep om Rusland weer toe te laten zet Trump extra druk op de top, waar de sfeer toch al niet best zal zijn. Een week geleden verhoogde de VS de importheffingen voor staal- en aluminiumproducten uit Canada, Mexico en de Europese Unie, tot grote woede van de getroffen landen.

Sindsdien vliegen importheffingen over en weer. Zo wil de Europese Unie hogere tarieven hanteren voor Harley-Davidsons, bourbon en Amerikaanse spijkerbroeken. Canada voert heffingen in voor Amerikaans staal, yoghurt, pizza en koffie.