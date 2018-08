Amerikaanse kranten massaal tegen Trump: 'Wij zijn niet de vijand van het volk'

Vanaf zijn bureau, dat volgestapeld staat met grote bergen kranten en andere documenten, redigeert Benton wekelijks zijn krant. "Wij zijn geen vijand van het volk, maar de vijand van despoten. Dat is altijd onze rol geweest. Wij zijn op de eerste plaats de beschermer van de democratie."

Hij maakt zich grote zorgen over de persvrijheid sinds Trump aan de macht is. Hij is al meer dan een halve eeuw journalist, maar zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. "In Amerika is er altijd gezonde twijfel geweest over de journalistiek en de nieuwsmedia, maar dit is iets anders. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de president van de Verenigde Staten ons bestempelt als de vijand van het volk. Dat is ongehoord."

Een paar weken geleden kwam voor Benton een keerpunt, toen de president op een campagnebijeenkomst zijn aanhang toesprak. "Wat jullie lezen en zien in de media, is niet wat er in werkelijkheid gebeurt. Blijf mij geloven", zei Trump. Wijzend naar de journalisten achter in de zaal. "Geloof niet de rotzooi van deze mensen, het is nepnieuws."

Benton: "Iedereen begon toen meteen George Orwell te citeren. Dit is gevaarlijk. Het voornaamste risico is dat mensen naar hem gaan luisteren en zijn leugens gaan geloven en niet de feiten."