Podcast De Dag: komen de vrouwen aan de macht in Europa?

Timmermans, Weber, Rutte, Barnier: er zijn genoeg mannen die genoemd worden voor Europese topfuncties, maar zijn er ook vrouwelijke kanshebbers? "Wij zullen erop aandringen dat vrouwen op grote posten komen", stelt Esther de Lange, CDA-delegatieleider en vicevoorzitter van de Europese christendemoraten.

Samen met Europaredacteur Anke Truijen (Nieuwsuur en Café Europa) bespreken we in podcast De Dag hoe en welke vrouwen op topfuncties kunnen komen. De Deense eurocommissaris Vestager, de Duitse bondskanselier Merkel en de Litouwse president Grybauskaite worden her en der genoemd. "De kaarten worden nog volop op de borst gehouden, want als je een naam laat vallen wordt de prijs opgevoerd", volgens Truijen.

Gender wordt de komende tijd onderdeel van de onderhandelingsstrategie: "Als een land een vrouw naar voren schuift, maakt het meer kans op een goede functie", aldus De Lange.