Gen ontdekt voor langer leven zonder dementie, resultaten spectaculair

In een eerder onderzoek was de genetische variant Rs 72824905 al in verband gebracht met bescherming tegen de ziekte van Alzheimer. Maar omdat het gen zeldzaam is - één op de honderd mensen met Europese voorouders heeft het - werden nu gegevens van 53.000 proefpersonen uit Europa en Noord-Amerika geanalyseerd. Daardoor maakten meer mensen met de genetische variant deel uit van de onderzoeksgroep.

De helft minder

Het resultaat is spectaculair. Mensen met het gen Rs 72824905 blijken bijna de helft minder kans op de ziekte van Alzheimer en twee andere varianten van dementie te hebben: frontotemporale dementie en Lewy-body-dementie. Of de genetische variant ook de kans op vasculaire dementie vermindert, is niet onderzocht.

De onderzoekers hoopten dat het gen ook een beschermend effect zou hebben op de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en ALS, maar dat blijkt niet het geval. Ook patiënten met dementie door slecht werkende bloedvaten hebben geen baat bij het gen.