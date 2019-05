Doden, gewonden en rellen: Willemstad stond 50 jaar geleden in brand

"Wit racisme op Curaçao sloeg om in zwart racisme. De Nederlanders hadden daarvoor het goede voorbeeld gegeven." Stanley Brown zit op zijn praatstoel en kijkt naar de muurschildering in zijn woonkamer. Met grote, zwarte letters staat geschreven: 30-5-69. Die trinta di mei is vandaag precies 50 jaar geleden.

Willemstad stond toen in brand. Wat begon als een staking van arbeiders bij de Shell-raffinaderij ontaardde in een gewelddadige volksopstand in de binnenstad, die voor een groot deel afbrandde. Twee mensen kwamen om, tientallen raakten gewond.

In de loop van de dag werden honderd bewapende mariniers, Nederlanders en Antillianen, vanuit de kazerne naar de stad gedirigeerd. Later kwamen daar nog meer lokale mariniers bij, ook vanuit Aruba. Toen de nacht viel, was de orde min of meer hersteld.

Bekijk ook deze terugblik op de gebeurtenissen van 30 mei 1969: