Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de Europese verkiezingen

Gisteravond en afgelopen nacht zijn we er grotendeels achter gekomen wie de stoelen in bovenstaande foto (het Europees parlement) gaan vullen. Wat moet je weten deze ochtend om weer helemaal up to date te zijn? We behandelen de belangrijkste uitkomsten van de Europese verkiezingen hieronder.

Allereerst is het opvallend dat de opkomst deze verkiezingen een stuk hoger was. Het opkomstpercentage ligt momenteel op 51 procent, vijf jaar geleden was het 43 procent. Volgens EU-correspondent Bert van Slooten is de hoge opkomst opmerkelijk en laten de statistieken zien dat er ditmaal echt wat te kiezen viel. "De tegenstellingen tussen links en rechts zijn veel groter dan bij de vorige verkiezingen. Het gaat over meer, of juist minder Brussel en dat is iets wat de kiezers aangaat, ze voelen er iets bij."

Dan de uitslagen. Laten we beginnen met Nederland. In Nederland is de PvdA de grootste geworden, ze komen met zes zetels in het Europees Parlement. De PVV en de SP verdwijnen uit het Europees Parlement. Alhoewel: mogelijk is het vertrek van de PVV uit het Europees parlement niet definitief. Wanneer de Britten de Europese Unie verlaten, heeft Nederland 3 extra zetels in het parlement.