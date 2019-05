'Enorme nederlaag' voor SPD, Groenen wint 'met hoopvolle toon' in Duitsland

De Groenen is ditmaal de tweede partij van het land geworden. "Daaraan kun je zien hoe dicht bij het thema klimaat is gekomen", zegt Van de Hulsbeek. "Door een heel droge zomer en heftige stormen is het thema, wat eerst nog ver van de mensen stond, dichterbij gekomen."

Volgens de correspondent heeft het de partij ook geholpen dat de topkandidaten van de Groenen een voor velen aansprekende boodschap hebben. "Ze hebben een hoopvolle toon."

AfD

Ook de de rechts-populistische AfD kreeg meer stemmen dan vijf jaar geleden. De partij groeide met 3 procentpunt tot 10,5 procent. "Dat is winst, maar AfD had op meer gehoopt", zegt Van de Hulsbeek. De partij zegt last te hebben gehad van het corruptieschandaal rondom de nationaal-populistische FPÖ in Oostenrijk.