Voorlopige uitslag: PvdA 6 zetels, PVV en SP verdwijnen uit Europees Parlement

De PvdA gaat naar 6 zetels bij de Europese verkiezingen, een zetel meer dan in de eerste exitpolls van de Europese verkiezingen werd voorspeld. De PVV en de SP verliezen beide hun zetels in het Europees Parlement. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag die persbureau ANP heeft doorgegeven.

Met 6 van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement is de PvdA de grootste partij geworden in Nederland. De tweede partijen zijn de VVD en het CDA, met 4 zetels. GroenLinks en Forum voor Democratie, krijgen er elk 3. De ChristenUnie/SGP en D66 komen op 2 zetels. 50PLUS en Partij voor de Dieren hebben allebei 1 zetel veroverd.