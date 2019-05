'Enorme dreun voor Macron, ook voor zijn positie binnen de EU'

De rechts-populisten behaalden volgens de prognoses net wat minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen voor het Europarlement. Renout: "Le Pen blijft populair, maar het lijkt alsof ze niet of nauwelijks heeft geprofiteerd van de gelehesjesprotesten. Zoals wel verwacht was."

Populistische front

In het Europees Parlement ziet het rooskleurig uit voor Le Pen. Haar bondgenoot Salvini heeft volgens de exitpolls de verkiezingen in Italië gewonnen. Zijn populistisch-rechtse Lega wordt de grootse Italiaanse partij in het Europarlement. Salvini wil samen met Le Pen en andere populistische partijen een blok vormen.

"Ze zullen toch een behoorlijk front kunnen vormen", zegt EU-correspondent Sander van Hoorn. Gezien de uitslag in Nederland is het overigens nog maar de zeer vraag of de PVV zich kan aansluiten bij dit blok.

Een sterke EU is voor Macron een van de pilaren van zijn politieke ambities. "Zijn onderhandelingspositie in Brussel wordt er niet beter op als de Eurosceptici in Frankrijk de grootste zijn", zegt Renout.

Liberaal front

Aan de andere kant: het is de eerste keer dat Macrons partij La République En Marche meedoet aan deze verkiezingen. Met op het moment van schrijven een procentpunt achterstand op Le Pen blijft de schade voor de president relatief beperkt.

De Franse president gaat samen met andere liberale partijen, waaronder D66 en VVD, een nieuwe Europese familie oprichten in het Europees Parlement. "Het is nu interessant hoe de onderhandelingen met liberalen zullen verlopen," zegt Van Hoorn.

Net als bij de landelijke verkiezingen in 2017 werden de traditionele Franse partijen weggevaagd. De centraal-rechts en -linkse partijen die voorheen altijd regeerden over het land behaalde allebei minder dan 10 procent van de stemmen. De groene partij is de derde partij van het land geworden.