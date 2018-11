Europese liberalen willen met partij Macron in nieuwe fractie

De partij van de Franse president Emmanuel Macron gaat samen met de andere liberale partijen in Europa, waaronder de VVD en D66, de komende verkiezingen in. De partijen gaan samen campagnevoeren voor de verkiezingen van mei volgend jaar en gaan daarna een nieuwe partij in het Europees Parlement oprichten.

Dat heeft Astrid Panosyan, een van de oprichters van En Marche (de partij van Macron), vandaag tijdens een congres van de Europese liberalen (ALDE) in Madrid gezegd. Volgens Panosyan moeten de liberalen de krachten bundelen in de strijd tegen de nationalisten. "De haat is weer terug in het Europese debat", zegt ze. "En dat moeten we stoppen. Bij de komende verkiezingen staat de toekomst van Europa op het spel. Daarom moeten we met iedereen samenwerken die het opkomende nationalisme wil stoppen."

Geen spits

De liberalen komen niet met een topkandidaat (spitzenkandidat) zoals de christen-democraten (Weber) en sociaal-democraten (Timmermans), maar gaan met verschillende kopstukken aan de verkiezingen deelnemen. 'Team Europe', noemen ze het zelf.

Hans van Baalen, voorzitter van de Europese liberalen, verwelkomde de stap van de Fransen met een grote glimlach en stapte tijdens de toespraak nog naar Astrid Panosyon toe om haar te feliciteren. En ook de andere liberale partij D66 is blij. "Juist nu moeten we de krachten bundelen", zegt Sophie in't Veld, de fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement. Ze is het met de Fransen eens dat het nu tijd is om "onbeschroomd de tegenaanval in te zetten tegen de nationalisten".

De liberalen hopen dat de komende tijd nog meer partijen zich bij het nieuwe platform aansluiten. "We hebben een kans om het politieke landschap flink op te schudden." De liberalen hopen dat partijen die nu nog lid zijn van De Groenen (zoals GroenLinks) of bij de sociaal-democraten zitten, zoals de Italiaanse sociaal-democraten, zich bij hun aansluiten. Panosyon: "We hebben een nieuwe coalitie in Europa nodig en iedereen mag meedoen."