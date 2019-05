Rechts-populisten presenteren plan voor nieuwe, veel grotere Europese fractie

De rechts-populistische Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft in Milaan zijn plannen gepresenteerd voor een grote rechtse fractie in het Europees Parlement. Voor duizenden aanhangers stond hij op het Domplein naast PVV-leider Geert Wilders, Marine Le Pen van het Franse Front National en negen andere leiders van partijen die elkaar vinden in hun afkeurende standpunten over Europese samenwerking en migratie.

De nieuw te vormen fractie wordt in feite een uitbreiding van de huidige ENF-fractie, waar de partijen van Salvini, Wilders en Le Pen deel van uitmaken, samen met de Oostenrijkse regeringspartij FPÖ en Vlaams Belang. Die ENF-fractie is nu met 35 zetels de achtste en kleinste fractie in het Europarlement. De nieuw te vormen fractie kan volgens de huidige peilingen uitkomen op 76 van de 751 zetels en daarmee de vierde fractie worden.

In Milaan was ook Alternative für Deutschland vertegenwoordigd, die samen met een Tsjechische partij uit de eveneens eurosceptische EFD-fractie stapt. Salvini hoopt ook Fidesz binnen te halen, van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die hoort nu bij de christendemocratische fractie, maar is daar geschorst na een postercampagne tegen commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Met Orbán, die na de verkiezingen de knoop doorhakt, zou Salvini's fractie kunnen uitkomen op ruim zetels.

In Milaan reageerde Wilders verheugd op de samenwerking. Hij voorspelde dat de partijen samen een "vuist kunnen maken". "Het is voor het eerst dat we met zoveel partijen bij elkaar zijn, dus ik hoop echt dat die samenwerking gaat lukken."

Niet iedereen doet mee

Een aantal rechts-populistische partijen, waaronder Forum voor Democratie en de grote Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), sluit zich om uiteenlopende redenen vooralsnog niet aan bij de nieuwe fractie. De rechts-populistische partijen die niet met Salvini in zee gaan zijn in de peilingen goed voor nog eens 63 zetels.

Alle rechts-populisten samen zouden het een na grootste machtsblok kunnen vormen in het Europees parlement, na de christendemocraten. En omdat de christendemocraten en sociaaldemocraten, die traditioneel de twee grootsten zijn, volgens de peilingen de absolute meerderheid gaan verliezen, verwacht politicoloog Sarah de Lange van de Universiteit van Amsterdam dat de Europese politiek "dynamischer" gaat worden.

"Zo'n meerderheid van gevestigde partijen werkt belemmerend", zei De Lange eerder tegen de NOS. Als de rechts-populistische partijen sterker worden zal er volgens haar "straks veel meer politiek moeten worden bedreven".