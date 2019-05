Salvini wil zoveel mogelijk rechts-populisten verenigen. Kan dat?

Grote vraag: kunnen deze partijen hun anti-EU-ambities minder goed waarmaken als ze niet in een grote fractie zitten? "Niet noodzakelijk", vindt Derk-Jan Eppink van Forum voor Democratie. "Je moet een meerderheid vinden door enkele punten eruit te halen, en daar samen een lijn te trekken. Zulke stemafspraken zien we ook in de Tweede Kamer."

Toch is dat niet hetzelfde als samen in een fractie zitten, legt politicologe Sarah de Lange uit. "Grote fracties krijgen in het Europees Parlement niet alleen meer geld, maar ook meer middelen om het beleid te beïnvloeden. Dat gaat over het voorzitterschap van commissies, of wie bepaalde rapporten mag schrijven. Daarbij werkt verdeeldheid altijd tegen je."

Hoe werkt het Europees Parlement eigenlijk? En hoe verhoudt het zich tot de andere machtsinstellingen in Brussel? In deze video legt correspondent Sander van Hoorn het uit: