'Nederland en Irak overleggen over veilige doorgang IS-vrouwen'

Nederland en Irak praten achter de schermen over een veilige doorgang van tien Nederlandse IS-vrouwen en -kinderen vanuit Syrië naar Irak. Volgens het AD wordt gekeken of de groep naar het Nederlandse consulaat in de Iraakse stad Erbil kan reizen zonder opgepakt te worden.

De vrouwen zitten met hun kinderen in Syrische kampen, maar kunnen daar niet weg. De leefomstandigheden in de kampen zijn slecht.

Nederland wil dat ze zich veilig kunnen melden in het dichtstbijzijnde consulaat, in Erbil, maar als de vrouwen nu voet op Iraakse bodem zetten, kunnen ze worden opgepakt, berecht en de doodstraf krijgen.

Onderhandelingen

Advocaat Seebregts, die een aantal van de betrokken vrouwen bijstaat, zegt in het AD dat er onderhandelingen aan de gang zijn om een veilige doorgang te creëren.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet zeggen of er onderhandeld wordt. Een woordvoerder wil in de krant alleen kwijt dat bekeken wordt hoe uitvoering gegeven kan worden aan een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. Die wil dat minister Grapperhaus zich inspant om ervoor te zorgen dat tien IS-vrouwen in Nederland bij hun eigen proces aanwezig kunnen zijn.