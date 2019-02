Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers en kinderen

Minister Grapperhaus van Justitie onderzoekt of het mogelijk is om samen met de Koerdische autoriteiten Nederlandse vrouwelijke Syriëgangers en kinderen naar veilig gebied te brengen. Dat zegt de minister in reactie op vragen van de NOS. Als ze in veilig gebied gebracht zijn, zouden de vrouwen zich bij een Nederlands consulaat moeten melden, zodat ze naar Nederland gebracht kunnen worden.

Tot nu toe stond Nederland op het standpunt dat Nederlandse vrouwen zelf naar een consulaat moeten reizen, maar omdat ze gevangenzitten in Koerdische kampen is dat voor deze vrouwen niet mogelijk.

De minister zegt al geruime tijd in overleg te zijn met de Koerden. Hij wil uitzoeken of Nederland "met behulp van de mensen die de macht hebben over de kampen, ze naar veilig gebied kan krijgen." De vrouwen moeten zich vervolgens melden bij een consulaat in veilig gebied, zoals Turkije of Irak.

Aanleiding voor het gesprek met de minister was de dood van een Nederlandse vrouw. Die overleed twee weken geleden in een Syrisch kamp en laat twee kinderen achter. Grapperhaus zegt niet op de situatie van deze kinderen in te kunnen gaan.