Tweede Kamer geïrriteerd over uitspraken Grapperhaus IS-kinderen

Heel veel zielige kinderen

In de Kamer is discussie en irritatie ontstaan over wat Grapperhaus nu had bedoeld. "Het gaat niet om zomaar iets, het gaat om Nederlandse kinderen die in gevaar zijn", reageert Verhoeven. D66 vindt dat Nederland niet moet uitsluiten dat bepaalde kinderen opgehaald moeten worden. "Het kabinet moet dat eerst uitzoeken voordat ze gaan optreden in televisieprogramma's."

Fractievoorzitter Dijkhoff van regeringspartij VVD vindt het vooral belangrijk dat het ministerie vandaag duidelijk maakte dat het kabinetsbeleid niet is veranderd. "Ik snap wel dat het vervelend is voor die kinderen, maar er zijn daar ook heel veel zielige kinderen die zijn getroffen door die IS-barbaren." De VVD is pertinent tegen het terughalen van IS-kinderen.

Oppositiepartij PvdA heeft geen goed woord over voor het optreden van Grapperhaus. "Gisteren zei hij dat hij aan het onderzoeken is hoe hij die kinderen kan helpen en nu hoor ik dat hij het tegenovergestelde zegt", reageert Kamerlid Kuiken. "Dat is niet oké. Je moet niet improviseren op dit dossier." De PvdA vindt dat de Nederlandse regering alles moet doen om kwetsbare kinderen en IS-kinderen zonder ouders te helpen.