Nederlandse diplomaten stonden jihadisten bij in Syrië  

Het is een kleine wijziging, die volgens Buitenlandse Zaken op dat moment binnen het kabinetsbeleid valt. Het kabinet zwijgt er dan ook over in de richting van de Tweede Kamer. "Wanneer een uitgereisde Nederlandse jihadist zich zelfstandig meldt bij een Nederlandse vertegenwoordiging buiten het strijdgebied" kan deze worden geholpen, schrijft het kabinet in dezelfde maand aan de Kamer.

Ondertussen wordt het eerder genoemde "consulair activisme" op Buitenlandse Zaken in de praktijk toegepast. In het voorjaar van 2017 belt de vader van een Syriëganger naar Buitenlandse Zaken. Hij vertelt dat zijn zoon in Syrië wordt vastgehouden door het Vrije Syrische Leger. Samen met nog een jihadist zou hij terug willen naar Nederland. Nederlandse diplomaten in Ankara zoeken contact met een contactpersoon bij het Vrije Syrische Leger. Om de identiteit van de mannen te bevestigen wordt er een foto uitgewisseld, en de Turken worden geïnformeerd dat de mannen de grens over willen steken.

De twee mannen zijn niet de enigen. Bij in totaal vier jihadisten sturen diplomaten een bericht naar de Turkse autoriteiten, om te melden dat er Nederlanders onderweg zijn naar de Turkse grens. Volgens Buitenlandse Zaken hebben de acties van de diplomaten er niet aan bijgedragen dat de mannen de grens over konden steken.

Abrupt einde

Aan deze praktijk komt abrupt een einde in september 2017. In dezelfde week dat D66-Kamerlid Sjoerdsma in de Tweede Kamer vraagt of Nederland nu wel of niet terugkeerders helpt, worden op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid alle acties bij Buitenlandse Zaken "bevroren".

Op dat moment zijn ambtenaren van Buitenlandse Zaken druk bezig met een nieuwe zaak, van twee Nederlandse vrouwen die vast worden gehouden in een Koerdisch vluchtelingenkamp. Op verzoek van het OM, die de vrouwen in Nederland wil vervolgen, onderzoeken ze hoe ze de vrouwen naar het Nederlands consulaat in Irak kunnen krijgen. Ze stellen voor de Koerden te vragen of ze de vrouwen naar Irak willen brengen. Het bericht staat klaar om te verzenden, alleen de politieke top moet er nog mee instemmen.

Dat blijkt voor toenmalig minister Blok van (toen nog) Veiligheid en Justitie een brug te ver. De ambtenaren op Buitenlandse Zaken worden teruggefloten, en voortaan moet alles wat niet binnen de "reguliere consulaire kaders" valt op het hoogste niveau worden besloten.

Er wordt afgesproken dat Buitenlandse Zaken op dit dossier alleen handelt op verzoek van Veiligheid en Justitie. "Bij inzet buiten de consulaire kaders moet vervolgens meer rekening worden gehouden met eventuele politieke implicaties." Zo zouden contacten met de Syrische Koerden de diplomatieke banden met Turkije kunnen schaden, vanwege vermeende banden van de Koerden met de Turks-Koerdische terreurbeweging PKK.

Geen woord gelogen

Om misverstanden te voorkomen, neemt demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de zaak even later nog een helder besluit: "Geen actie wordt ondernomen gericht op, of ondersteunend aan het terughalen van deze groep uit niet-IS-gebied in Syrië en Irak".

Een maand later treedt het huidige kabinet aan. Een ambtenaar van Buitenlandse Zaken doet nog een poging om het besluit van Blok teruggedraaid te krijgen. "Ambtelijk Buitenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid, eigenlijk merendeel van ambtelijke veiligheidsketen wil dat ze teruggehaald worden (veiliger, controleerbaarder, etc.)", stelt hij.

Maar het nieuwe kabinet besluit anders. "De Nederlandse overheid biedt geen bijstand aan Nederlandse uitreizigers om het strijdgebied te verlaten", schrijft de nieuwe minister Grapperhaus in antwoord op de Kamervragen van Sjoerdsma. Daar is op dat moment geen woord van gelogen.