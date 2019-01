Kinderombudsvrouw herhaalt: haal Nederlandse IS-kinderen uit Syrië

Nederlandse kinderen van jihadisten moeten worden opgehaald uit Syrische kampen. Daarvoor pleit Kinderombudsvrouw Magrite Kalverboer nogmaals bij minister Grapperhaus van Justitie. Nederland heeft volgens haar een zorgplicht voor deze kinderen.

"De invallende winter en recente politieke ontwikkelingen in Syrië" zijn aanleiding voor de oproep. "De omstandigheden in de kampen zullen verder verslechteren en de spanningen in het gebied zullen alleen maar oplopen", schrijft Kalverboer. Ook wijst zij erop dat België, dat ook weigerde IS-kinderen terug te halen, door de rechter wordt verplicht dit in een aantal gevallen wel te doen.

Er zijn naar schatting zeker 145 Nederlandse minderjarigen in het strijdgebied in Syrië en Irak, en nog eens 30 in de regio, buiten het strijdgebied.

'Complex'

Grapperhaus wil de kinderen niet ophalen omdat ze verblijven in een gebied waar Nederland geen gezag heeft, schreef hij in juni in een Kamerbrief. Hij wijst van de hand dat Nederland een zorgplicht voor deze kinderen heeft.

Hij schrijft verder dat bij het naar Nederland halen ook de veiligheid in het geding is en hij noemt het scheiden van ouders en kinderen juridisch complex. De minister praat wel met onder meer het Rode Kruis over de situatie. Hij pleit voor een "internationale benadering".