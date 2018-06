Grapperhaus tegen kinderombudsvrouw: geen kinderen uit Syrische kampen halen

Het kabinet blijft erbij dat het Nederlandse kinderen niet uit kampen in Syrië zal terughalen naar Nederland. Dat standpunt had minister Grapperhaus al een paar keer eerder geuit, maar hij reageert nu op een pleidooi van de kinderombudsvrouw van twee maanden geleden.

Kinderombudsvrouw Kalverboer vindt dat kinderen er niet de dupe van mogen worden dat hun ouders zijn afgereisd naar IS-gebied. Volgens haar is het in strijd met het verdrag over kinderrechten als Nederland de kinderen niet beschermt.

Kinderen vooral slachtoffer

Er zijn zeker 145 Nederlandse minderjarigen in het strijdgebied in Syrië en Irak, en nog eens 30 in de regio, buiten het strijdgebied.

In een brief aan de Tweede Kamer herhaalt Grapperhaus dat de situatie in de kampen zorgwekkend is en dat hij kinderen van jihad-gangers vooral als slachtoffers ziet. Maar volgens de minister zitten de kinderen in een gebied waar de Nederlandse Staat geen gezag heeft.

Hij wijst ook van de hand dat Nederland juridisch verplicht is de kinderen naar Nederland te halen.

Juridisch complex

Grapperhaus schrijft dat bij het naar Nederland halen ook de veiligheid in het geding is en hij noemt het scheiden van ouders en kinderen juridisch complex.

De minister praat wel met onder meer het Rode Kruis over de situatie. Hij pleit voor een "internationale benadering".

Grapperhaus veroorzaakte vorige maand enige ophef: hij liet zich ontvallen dat hij uitzoekt of kinderen van jihadistenouders uit vluchtelingenkampen kunnen worden weggehaald. Een paar dagen later zei hij dat hij iets te veel zijn emotie had laten spreken en dat het kabinetsbeleid niet is veranderd.