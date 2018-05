Grapperhaus: te veel emotie getoond over IS-kinderen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt achteraf dat hij in de discussie over IS-kinderen dinsdag zijn emotie te veel heeft laten spreken. "Ik heb iets te veel mijn emotionele respect getoond en dat is eenmalig geweest", zei hij voor de ministerraad.

Dinsdag zei Grapperhaus in het televisieprogramma Pauw onder meer dat hij aan het uitzoeken is of kinderen van jhihadistenouders uit vluchtelingenkampen in Syrië kunnen worden weggehaald.

Irritatie in Kamer

Een dag later benadrukte zijn ministerie dat er niets veranderd is aan het kabinetsbeleid dat de kinderen niet worden opgehaald, omdat dat te gevaarlijk is. Ook premier Rutte herhaalde dat. Over de uitspraken van Grapperhaus ontstond irritatie in de Tweede Kamer.

Ook Grapperhaus benadrukte vanochtend dat het kabinetsbeleid is dat de kinderen niet worden opgehaald. "Dat is nog steeds hetzelfde beleid en daar sta ik volledig achter; dat is een verstandig beleid en daar heb ik ook zelf de hand in gehad." Hij herhaalde wel dat hij het afschuwelijk vindt dat kinderen door toedoen van hun ouders in de kampen zijn beland en dat hij dat niet wil verbloemen.

