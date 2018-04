Kinderombudsvrouw: Nederland moet IS-kinderen ophalen

Nederlandse kinderen die vastzitten in kampen in Syrië omdat hun ouders zijn afgereisd naar het kalifaat, moeten terug worden gehaald naar Nederland. En het kabinet moet er alles aan doen om dat te regelen. Die oproep doet Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Kalverboer vindt dat Nederland de kinderen moet beschermen nu de ouders dat niet kunnen doen. Niets doen is volgens haar onaanvaardbaar en in strijd met verdragen over kinderrechten.

De afspraak is nu dat gezinnen zich moeten melden bij diplomatieke posten in Turkije of Irak. Alleen dan krijgen ze hulp van de Nederlandse overheid. Kalverboer zegt dat vrouwen en kinderen onmogelijk bij die posten kunnen komen, omdat ze de kampen niet uit kunnen.

Als blijkt dat Nederland de kinderen niet zelfstandig kan terughalen, moet volgens Kalverboer internationale samenwerking worden gezocht: "Dit kan met landen die met dezelfde kwesties worstelen, zoals België, Zweden, Frankrijk en Duitsland."

Scheefgroei in de ontwikkeling

Verder vindt de Kinderombudsvrouw dat kinderen niet mogen worden gestraft voor de daden van hun ouders. Die ouders moeten zich als ze terugkomen verantwoorden voor de rechter.

Volgens Kalverboer moeten de IS-kinderen niet langer in slechte omstandigheden leven, omdat die tot scheefgroei in hun ontwikkeling leiden en tot onwenselijk gedrag. Dat vormt een risico voor onze samenleving als ze later terugkomen, waarschuwt ze.

Volgens de laatste cijfers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verblijven ongeveer 145 kinderen met de Nederlandse nationaliteit of kinderen die hierop aanspraak kunnen maken in het strijdgebied in Syrië en Irak.