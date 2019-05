Eind aan rookruimtes in horeca in zicht met advies om ze te verbieden

Advocaat-generaal Vlas adviseert de Hoge Raad om rookruimtes in horecagelegenheden te verbieden. Hiermee volgt hij de uitspraak die het gerechtshof vorig jaar deed.

Door het advies is het einde van het rooktijdperk in cafés en restaurants in zicht. Doorgaans volgt de Hoge Raad het advies van een advocaat-generaal. "Een ieder die een horeca-instelling betreedt of wil betreden moet gevrijwaard worden van iedere mate van blootstelling aan tabaksrook", stelt advocaat-generaal Vlas.

Groepsdruk

Hij merkt op dat niet-rokers sociale druk kunnen voelen om zich bij de rokers in de rokersruimte aan te sluiten. Het is volgens Vlas bovendien onvermijdelijk dat rook uit de ruimtes ontsnapt en in de rookvrije gedeeltes van de horeca-gelegenheid doordringt. Tenslotte zegt hij dat werknemers die deze rookruimtes moeten schoonmaken aan de rook blootgesteld worden.

Sinds 1 juli 2008 geldt er in Nederland een rookverbod voor de horeca. De overheid heeft een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. Niet-rokersvereniging Clean Air Nederland (CAN) is het niet eens met deze uitzondering en spande een rechtszaak aan.

Schadeclaim

Staatssecretaris Blokhuis is al langer van plan om de rookruimtes in cafés en restaurants te verbieden. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland heeft al gedreigd met een schadeclaim als deze plannen daadwerkelijk doorgaan.

De Hoge Raad doet naar verwachting definitief uitspraak op 27 september. Als de raad het advies overneemt zijn rookruimtes in cafés en restaurants definitief verboden.