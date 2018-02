Rechter verbiedt rookruimtes in horeca

Speciale rookruimtes in horecagelegenheden moeten dicht, heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. De ruimtes vormen volgens de rechter niet langer een uitzondering op het rookverbod dat sinds 2008 geldt in de horeca.

Clean Air Nederland (CAN), voorheen de Club Actieve Nietrokers, had een rechtszaak aangespannen om de uitzonderingspositie voor rookruimtes te laten verbieden.

Volgens een overeenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie moet Nederland maatregelen nemen tegen de blootstelling aan tabaksrook in publieke ruimtes. Het hof oordeelt dat dat ook geldt voor rookruimtes in horecagelegenheden.

Sociale druk

Met de uitspraak staat nog niet vast dat alle rookruimtes in de horeca ook daadwerkelijk worden gesloten; er kan nog een hoger beroep worden begonnen tegen het oordeel.

Volgens het hof kunnen niet-rokers sociale druk voelen om zich bij rokers in de rookruimtes te voegen. In de praktijk is het volgens het hof ook onvermijdelijk dat er rook ontsnapt uit de rookruimtes. Daarnaast worden de werknemers die de ruimtes moeten opruimen ook aan tabaksrook blootgesteld.