Blokhuis: horeca in twee jaar rookvrij, maar in overleg

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid gaat met de sector overleggen hoe alle rookruimtes in de horeca dicht kunnen. Gisteren werd al duidelijk dat Blokhuis binnen twee jaar af wil van die ruimtes in caf├ęs en restaurants waar rokers terechtkunnen.

Hij reageert daarmee op een rechterlijke uitspraak van februari. Volgens het Haagse gerechtshof moeten de speciale rookruimtes onmiddellijk worden gesloten op grond van een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Blokhuis is het er niet mee eens dat dat verdrag rechtstreeks in Nederland geldt en dat de ruimtes meteen dicht moeten; daarom gaat hij in cassatie tegen de uitspraak.

Rookvrije generatie

Op zich is hij niet tegen het afschaffen van de rookruimtes: "Ik ben ingehuurd om in Nederland een rookvrije generatie te organiseren en daar past dit heel goed in. Dus ik wil dat wel doen, maar wel met draagvlak, in zorgvuldige stappen en in ons tempo."

De staatssecretaris gaat later met andere sectoren en instanties praten om ook die rookvrij te maken. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen en de Tweede Kamer zelf. Maar daar wil hij nu geen termijn aan verbinden. In de zomer hoopt Blokhuis zijn "Nationaal Preventieakkoord" te presenteren.