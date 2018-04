Rookruimtes in horeca binnen twee jaar verleden tijd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat alle rookruimtes in de horeca binnen twee jaar dicht gaan. Haagse bronnen melden aan de NOS dat staatssecretaris Blokhuis dat morgen in de ministerraad zal voorstellen.

Het ministerie reageert daarmee op de uitspraak van het gerechtshof in een rechtszaak die Clean Air Nederland heeft aangespannen. Half februari oordeelde het hof dat speciale rookruimtes in horecagelegenheden dicht moeten. De ruimtes vormen volgens de rechter niet langer een uitzondering op het rookverbod dat sinds 2008 geldt in de horeca.

Meer tijd nodig

Blokhuis gaat tegen die uitspraak in cassatie. De staatssecretaris is het met een technisch detail in het vonnis oneens. Belangrijker nog is dat de regering op die manier tijd creƫert voor een overgangsperiode.

Voordat de Hoge Raad zich over de zaak buigt, kan het ministerie de horeca voorbereiden op een sluiting van de rookruimtes. Als Blokhuis niet in cassatie was gegaan, zouden de ruimtes per direct dicht moeten.