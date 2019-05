Chimpansee-foto koninklijke baby Archie kost BBC-presentator zijn baan

Baker is de laatste toevoeging aan dit rijtje. Markle beviel maandag van haar zoon, de zevende in de lijn van troonopvolging. Daarna plaatste Baker naar eigen zeggen bij wijze van grap de, inmiddels verwijderde, tweet. Een link tussen de aap en de afkomst van Markle was naar eigen zeggen niet bij hem opgekomen, want "mijn brein is niet zo verziekt".

Hij zegt geschokt te zijn door de suggestie van een verslaggever die hem vroeg of hij zwarte mensen op apen vindt lijken. Dat sprak hij met klem tegen.

"Ik zou dezelfde foto voor iedere andere koninklijke geboorte hebben gebruikt. Of voor een kind van Boris Johnson of zelfs een kind van mij. Het is een grappige foto (maar niet in die context natuurlijk). Enorme fout, natuurlijk. Grotesk", twitterde Baker naar zijn half miljoen volgers. Hij verwijderde de chimpansee-tweet en bood zijn excuses aan Archie aan.

'Pinheaded weasels'

Voor de BBC maakte dat niets meer uit. De omroep heeft Baker ontslagen. "Dit was een ernstige inschattingsfout", volgens een woordvoerder. De tweet gaat in tegen de waarden waar de omroep voor wil staan.

Het is de derde keer dat Baker is ontslagen door de omroep. In 1997 kon hij vertrekken omdat hij na een omstreden strafschop voetbalfans opriep om de scheidsrechter lastig te vallen. Vijftien jaar later, na opnieuw in dienst te zijn genomen, vloog hij weer eruit nadat hij zijn bazen pinheaded weasels had genoemd, wat vrij vertaald zoiets betekent als achterlijke gladiolen.

De 61-jarige presentator had een zaterdagprogramma op Radio 5.