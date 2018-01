UKIP wil van leider af om racistische e-mails ex-vriendin

Het partijbestuur van de Britse eurosceptische partij UKIP heeft een motie van wantrouwen tegen leider Henry Bolton aangenomen. Bolton ligt onder vuur vanwege racistische e-mails die zijn ex-vriendin tijdens hun relatie had verstuurd over Meghan Markle, de verloofde van prins Harry. Markle heeft een Afro-Amerikaanse moeder. Bolton maakte een einde aan de relatie nadat de inhoud van de e-mails bekend was geworden.

Maar de leider van UKIP weigert gehoor te geven aan herhaalde oproepen van partijgenoten om terug te treden vanwege de rel rond zijn ex. Hij schuift de motie van het partijbestuur terzijde en spreekt van een coup. Volgens Bolton zou zijn vertrek het einde van UKIP inluiden.

Boltons ex-vriendin Jo Marney noemde Markle in de mails onder meer "een zwarte Amerikaanse die de koninklijke familie gaat besmetten met haar kroost". Volgens Marney plaveit Markle met het huwelijk de weg voor een zwarte koning. Ook schreef ze dat ze "nooit met negers naar bed zou gaan, omdat die lelijk zijn". In andere berichten maakte ze grappen over kindermisbruik.

Noodvergadering

Nu het partijbestuur het vertrouwen in Bolton heeft opgezegd en hij weigert op te stappen, komt er een ingelaste vergadering met de leden. Als die het partijbestuur steunen, kan Bolton niet aanblijven. Hij is nu bijna vier maanden leider van de partij.

UKIP bestaat sinds 1993 en werd twee jaar geleden, onder oud-leider Nigel Farrage, een van de drijvende krachten achter het brexitreferendum. De afgelopen anderhalf jaar hebben veel UKIP-leiders het veld moeten ruimen. Als Bolton vertrekt, moeten de leden voor de vijfde keer in anderhalf jaar tijd een nieuwe leider kiezen.