Prins Harry in Nederland voor lancering Invictus Games

"We speelden een best leuke wedstrijd, tegen de Amerikanen. Het ging boven verwachting goed", blikt Vermetten terug in het NOS Radio 1 Journaal. Hij had zijn dubbelpartner Paul Guest pas die ochtend ontmoet. Ze waren kort daarvoor aan elkaar gekoppeld omdat ze allebei zonder partner zaten.

"We staan in de supertiebreak op matchpoint achter en heel in de verte komt er een helikopter overgevlogen. Ik denk dat niet veel mensen in het publiek die hebben gehoord. Maar ik zie in mijn ooghoek dat Paul begint te trekken met zijn hoofd en hij knijpt de tennisbal in zijn hand bijna fijn."

Door zijn posttraumatische stressstoornis raakt Guest helemaal van slag door het geluid van de helikopter. Vermetten noemt het een trance. "Ik rol naar hem toe en pak hem bij zijn hoofd vast. 'Let it go', zei ik tegen hem. Dat was ons motto, omdat hij niet zo heel goed kon tennissen en dat vervelend vond."

Vermetten bleef dat mantra minutenlang herhalen. "Toen schoot dat liedje van Frozen in mijn hoofd en begon ik dat te zingen. Ik zag hem ontspannen, hij kreeg een glimlach op zijn gezicht."