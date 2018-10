Omhelzing van Nederlandse Invictus-sporter ontroert Australië

De 53-jarige Guest raakte in 1987 gewond toen hij als landmijnspecialist diende in Noord-Ierland. Door zijn posttraumatische stressstoornis veroorzaakte het geluid van de helikopter een herbeleving in Guest die zo hevig was dat hij niet kon serveren.

"Kijk me in mijn ogen en zing het lied uit Frozen", zei Vermetten over zijn oplossing. "Dit was het moment waarop hij het los kon laten. En dat deed hij, hij liet het allemaal gaan."

Niet alleen wonnen de twee daarna hun wedstrijd, het moment ontroerde ook veel mensen op de tribunes. Het verhaal werd breed uitgemeten in Australische kranten.