Net als Facebook kan ook Google dit jaar niet om het thema privacy heen

In Android Q zit daarnaast een donkere modus, iets wat steeds populairder wordt op smartphones. Daarnaast krijgt het besturingssysteem 'Focus Mode', waarbij je kan aangeven welke apps - bijvoorbeeld mail en Facebook - je voor een bepaalde tijd wil uitzetten zodat je je beter kunt focussen.

Wat verder opviel, is dat Google een apparaat met 10-inch scherm (in feite dus een mini-tv) heeft uitgebracht met een camera en gezichtsherkenning, die bedoeld is voor je huiskamer of slaapkamer. Vorig jaar nog zei Google dat ze in een andere versie van het scherm bewust geen camera hadden gestopt, zodat mensen het apparaat "comfortabel" in privévertrekken zouden plaatsen.

Toen Facebook vorig jaar een soortgelijk product aankondigde, de Portal, werd het bedrijf verweten toon doof te zijn. Dat had alles te maken met de reeks privacycrises waar het sociale netwerk met te kampen heeft.

Voor het Congres

Of Google dezelfde verwijten krijgt is de vraag, het bedrijf ligt wat dat betreft minder onder vuur. Dat neemt niet weg dat ook Google kritisch wordt gevolgd. Zo moest Sundar Pichai afgelopen najaar verschijnen voor het Amerikaanse Congres, nadat hij eerder niet was komen opdagen.

Het ging toen onder meer over Google+: het bedrijf had een bug verzwegen waardoor gebruikersdata kon worden ingezien. En ook de verzameling van locatiegegevens werd toen uitgebreid besproken.