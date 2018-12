Google wist dit jaar de politieke schijnwerpers te ontlopen, tot vandaag

In september bleef zijn stoel nog leeg, maar nu kan Google-ceo Sundar Pichai er echt niet omheen. Vanmiddag moet hij zich verantwoorden tegenover het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het is voor het eerst dat hij dit doet, en hij doet het met tegenzin. Want Pichai moet antwoord geven op vragen die hij liever niet krijgt. Bijvoorbeeld over ambities van Google in China.

Plaatsnemen voor een hoorzitting in het Congres is niet iets dat de top van een groot techbedrijf graag doet. Als het dan toch moet, sturen ze liever bijvoorbeeld hun hoofd juridische zaken. De buitenwereld kent die persoon minder goed en dus is de kans kleiner dat het verhaal de voorpagina van The New York Times haalt of dat er op CNN een uur over wordt gesproken.

Dat is wat Facebook dit jaar overkwam na twee hoorzittingen met topman Mark Zuckerberg over het Cambridge Analytica-schandaal en een met operationeel directeur Sheryl Sandberg over inmenging op sociale media rond de tussentijdse verkiezingen.