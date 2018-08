'Google wil gecensureerde versie zoekmachine uitbrengen in China'

Na acht jaar afwezigheid zou Google werken aan een terugkeer in China. Volgens nieuwssite The Intercept is de zoekgigant van plan om in de komende maanden een gecensureerde versie van zijn zoek-app voor Chinese Android-toestellen uit te brengen.

De site meldt dit op basis van interne Google-documenten die het ontving van een klokkenluider en andere anonieme bronnen. Het project, dat intern de naam Dragonfly zou hebben, loopt sinds vorig voorjaar en kwam in december in een stroomversnelling. Toen ontmoette Google-ceo Sundar Pichai een hooggeplaatste Chinese overheidsmedewerker om over het plan te spreken.

BBC en Wikipedia geblokkeerd

De speciaal op China gerichte zoek-app zou automatisch sites filteren van de eerste pagina met zoekresultaten. Het gaat om resultaten die niet door de Great Firewall van China komen, zoals de site van de BBC en Wikipedia. Er zou daarnaast een disclaimer worden geplaatst waarin staat dat bepaalde resultaten zijn verwijderd vanwege wettelijke voorschriften.

Ook gaat de aangepaste zoekmachine gebruikmaken van een zwarte lijst met zoekopdrachten. Dit moet ertoe leiden dat bepaalde woorden geen resultaten zullen opleveren. Naast gewone zoekresultaten wordt deze lijst ook doorgevoerd bij Google Afbeeldingen en bij het weergeven van de extra informatieblokjes, die je nu treft boven of naast normale website-urls.

In reactie zegt een woordvoerder van Google dat het bedrijf niet "reageert op speculatie over toekomstplannen".

Blauwdruk voor andere landen

De klokkenluider van The Intercept verklaart "ertegen te zijn dat grote bedrijven en overheden samenwerken om hun eigen mensen te onderdrukken". Ook vreest degene dat wat Google in China doet een blauwdruk kan worden voor andere landen.

Volgens de informatie van de nieuwssite is de ontwikkeling vergevorderd. Medewerkers van Google zouden zich klaarmaken voor een lancering op niet al te lange termijn.

Google is sinds 2010 niet of nauwelijks bereikbaar in China, het wilde niet meewerken aan de censuurpraktijken van het land. Als het bedrijf daar inderdaad nu anders over denkt en zelfs al spreekt met Chinese overheidsmedewerkers over het terugbrengen van zijn

Controversiƫle maatregelen

Het bedrijf zou dan een behoorlijk risico nemen. Techbedrijven liggen meer dan ooit onder vuur en China heeft de afgelopen jaren een reeks controversiƫle maatregelen doorgevoerd, die niet alleen censuur brengt maar ook de privacy van burgers verder inperkt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van gezichtsherkenning op grote schaal. Tegelijkertijd betekent China voor Google een nieuwe grote inkomstenbron, met potentieel 750 miljoen extra gebruikers.

Dit is de eerste keer dat dergelijke plannen over een terugkeer van Googles zoekmachine in China naar buiten komen. De zaak ligt vermoedelijk intern gevoelig. The Intercept schrijft dat binnen Google een paar honderd mensen van het project afweten; in totaal werken er 88.000 medewerkers bij het concern.