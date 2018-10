Topman Google kan een procentje Chinese censuur wel accepteren

Google-topman Sundar Pichai is positief gestemd over de ontwikkeling van een speciale zoekmachine voor de Chinese markt. Het gaat om een gecensureerde versie, die het concern toegang geeft tot honderden miljoenen nieuwe potentiële gebruikers.

"Het blijkt dat we meer dan 99 procent van alle zoekvragen kunnen behandelen", zegt Pichai. "Er zijn heel veel gebieden waar we betere informatie kunnen bieden dan wat er nu beschikbaar is."

BBC wegfilteren

In augustus kwamen er voor het eerst berichten naar buiten over de aangepaste zoekmachine, die Google 'Project Dragonfly' noemt. Het leidde direct tot felle kritiek. Critici vinden dat Google hiermee kiest voor het grote geld van China.

Vorige week sprak vicepresident Pence zich ook uit tegen de ontwikkeling, hij zei dat de zoekmachine de censuur van de regering zou versterken.

Naar verluidt zal de Chinese zoekmachine - die als een app beschikbaar moet komen voor Android en iOS - bijvoorbeeld sites als de BBC en Wikipedia filteren. Ook zou er een disclaimer worden geplaatst dat vanwege regels in China bepaalde resultaten niet worden getoond.

'Vroeg stadium'

Pichai benadrukt verder dat de ontwikkeling zich nog in een vroeg stadium bevindt. "We hebben de zoekmachine intern gebouwd om te kijken hoe het eruit zou zien. Het is nog erg vroeg in de ontwikkeling, het gaat om een langetermijnplan."

Sundar Pichai werd geïnterviewd over de zoekmachine tijdens een evenement van technologiemagazine Wired. China komt vanaf minuut 14 ter sprake: