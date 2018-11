Klacht tegen Google vanwege 'ontfutselen' locatiegegevens

De Consumentenbond heeft een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen Google. Volgens de bond worden de locatiegegevens van Android-smartphones verzameld zonder dat gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven. Dat mag niet volgens de wet.

De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een Noorse consumentorganisatie. Daaruit blijkt dat een functie op de Android-telefoon waarmee Google de locatiegegevens verzamelt standaard staat ingeschakeld. Ook verbergt Google cruciale informatie en gebruikt het sturende knoppen.

"Google ontfutselt de toestemming om locatiegegevens te gebruiken, terwijl locatie een zeer persoonlijk gegeven is", zegt directeur Bart CombeƩ van de Consumentenbond. De bond heeft de klacht ingediend samen met andere Europese consumentenorganisaties.

Chinese markt

Ook Amnesty International voert vandaag wereldwijd actie tegen Google. Dat gebeurt vanochtend onder meer bij het kantoor van Google op de Zuidas in Amsterdam. De mensenrechtenorganisatie wil dat Google stopt met het ontwikkelen van een gecensureerde app voor de Chinese markt waarmee niet op alle termen gezocht kan worden.

Volgens Amnesty buigt Google voor de Chinese censuur. "Ze zijn in 2010 vertrokken uit China vanwege problemen met de vrijheid van expressie. Nu is de internetregulering nog veel strenger en als ze teruggaan buigen ze voor die regels", zegt projectleider Stijn de Clercq.

Amnesty roept Google op het eigen beleid te blijven volgen. "Google wil een zoekmachine zijn waarbij het vertrouwen van consument op de eerste plaats komt. Werknemers van het bedrijf maken zich ook zorgen over", zegt De Clercq

Verkennende fase

Google zegt in een reactie dat het al jaren probeert om Chinese gebruikers te helpen, bijvoorbeeld via Android en Google Translate. Ook zegt het bedrijf dat de app voor de Chinese markt nog in de verkennende fase zit en voorlopig nog niet gelanceerd zal worden.

Naast de actie in Amsterdam, demonstreert Amnesty ook in Australiƫ, Canada, Duitsland, Hongkong, Zuid-Afrika, Spanje, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.