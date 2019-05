Mensen kunnen straks automatisch Google-data laten verwijderen

Het wordt straks mogelijk de web-, -app- en locatiegeschiedenis die Google over je heeft verzameld automatisch te laten verwijderen.

Mensen krijgen een aantal opties: de bewaarde data laten verwijderen na drie maanden, na achttien maanden of op een zelf aan te geven moment. De functie wordt de komende weken beschikbaar, schrijft het bedrijf in een blogpost.

Naar eigen zeggen komt Google met de functie na feedback dat het bedrijf gebruikers "simpelere manieren" moet bieden om verzamelde data te beheren of te verwijderen.

Vergrootglas

De zoekgigant verzamelt via al zijn diensten een schat aan informatie over gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan de zoekopdrachten die je uitvoert of waar je heen navigeert. De data worden onder meer gebruikt voor het personaliseren van advertenties, het verdienmodel van Google.

Het verzamelen van gegevens door - veelal grote Amerikaanse - bedrijven is de afgelopen jaren steeds meer onder een vergrootglas komen te liggen. Vooral Facebook lag vorig jaar onder vuur door fouten op dit gebied, maar ook Google wordt hierover bekritiseerd.

Zo diende de Consumentenbond vorig jaar een klacht in tegen de zoekgigant bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het verzamelen van locatiedata. Daarnaast verzweeg het bedrijf een bug waardoor gebruikersdata konden worden ingezien bij Google+. Ook moest topman Pichai vorig jaar in het Amerikaanse Congres uitleg geven over allerhande zaken, waaronder het privacybeleid.