Julian Assange verzet zich tegen uitlevering aan VS

WikiLeaks-oprichter Julian Assange heeft tegen rechters in het Verenigd Koninkrijk bevestigd dat hij niet naar de VS wil worden uitgezet. De Amerikaanse justitie wil hem berechten voor een computerinbraak of poging daartoe bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vandaag buigt een rechtbank in Londen zich over het uitleveringsverzoek.

De 47-jarige Australiƫr staat via een videoverbinding in contact met de rechtbank. Zelf zit hij in een gevangenis, elders in Londen. Een Britse rechtbank veroordeelde hem gisteren tot een celstraf van bijna een jaar, omdat hij na een arrestatie in 2012 de borgtochtvoorwaarden had geschonden.

Toen was het Zweden dat het Verenigd Koninkrijk om uitlevering had gevraagd in een verkrachtingszaak. Maar Assange vermoedde dat Zweden hem aan de VS zou uitleveren. Daarom zocht hij zijn toevlucht in de ambassade van Ecuador in Londen en kreeg daar asiel. Vorige maand trok Ecuador de bescherming in, waarna Assange door de Britse politie uit de ambassade werd gehaald.

Chelsea Manning

Het strafrechtelijk onderzoek in de VS startte in 2010. Direct na zijn arrestatie vorige maand diende de VS een uitleveringsverzoek in. Assange zou de Amerikaanse klokkenleider Chelsea Manning hebben geholpen om toegang te krijgen tot het computernetwerk van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Die poging lijkt te zijn mislukt.

De rechtbank in Londen moet nu besluiten of er voldoende grond is om tot uitlevering over te gaan. Het proces kan maanden duren. Daarna kunnen Assange en ook het Britse Openbaar Ministerie nog in beroep.

Politiek gemotiveerd

Assanges advocaten zullen vermoedelijk naar voren brengen dat het proces in de VS politiek gemotiveerd is. WikiLeaks heeft in het verleden honderdduizenden geheime Amerikaanse diplomatieke en militaire documenten en bestanden online gezet.

Onder president Obama wilde de Amerikaanse justitie Assange daarvoor vervolgen. Dat bleek niet mogelijk, omdat het Amerikaanse recht persvrijheid garandeert. Justitie zou daarom voor medeplichtigheid aan hacken hebben gekozen.

Assanges woordvoerder Richard Hillgrove spreekt van een belangrijke zaak voor de journalistiek. Als Assange wordt uitgeleverd schept dat een "gruwelijk precedent voor alle journalisten, overal ter wereld", zei hij tegen het Chinese tv-station CCTV.