Chelsea Manning vastgezet om weigeren getuigenis WikiLeaks-zaak

Klokkenluider Chelsea Manning is door een Amerikaanse rechtbank gegijzeld, omdat zij weigert te getuigen voor een grand jury in een zaak tegen WikiLeaks. Pas als Manning wel getuigt of als het onderzoek is afgerond, wordt zij weer vrijgelaten.

Manning wil niet getuigen omdat de hoorzittingen van de grand jury, een onderzoeksjury die moet bepalen of er genoeg bewijs is om een rechtszaak te beginnen, niet openbaar zijn. Daarnaast vindt ze het niet nodig om te getuigen, omdat ze naar eigen zeggen alles dat ze weet al heeft verteld voor een krijgsraad in 2013.

WikiLeaks

Manning, die toen nog als de man Bradley Manning door het leven ging, werkte jarenlang als inlichtingenanalist voor het Amerikaanse leger in Irak. In die functie lekte zij honderdduizenden geheime documenten over onder meer de Amerikaanse troepen in Irak en Afghanistan naar WikiLeaks.

In 2013 werd Manning veroordeeld tot 35 jaar cel voor het lekken van staatsgeheimen. Toenmalig president Obama verleende haar in 2017 gratie.