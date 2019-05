Assange veroordeeld tot 50 weken cel voor schenden voorwaarden borgtocht

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is in Londen veroordeeld tot vijftig weken celstraf voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in 2012. Hij dook toen onder in de ambassade van Ecuador, terwijl hij op borgtocht vrij was.

In 2012 zocht Assange zijn toevlucht tot de ambassade, nadat Zweden om zijn uitlevering had gevraagd in verband met twee beschuldigingen van verkrachting. Assange ontkent de beschuldigingen.

Hij wilde niet naar Zweden worden uitgezet uit angst vervolgens aan de Verenigde Staten te worden uitgeleverd. De Amerikanen beschuldigen hem ervan dat hij geprobeerd heeft het computernetwerk van het Pentagon te hacken.

Politiek asiel ingetrokken

Assange deed vandaag een verzoek om clementie omdat hij al zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade heeft vastgezeten, maar dat werd afgewezen. Volgens de rechter rechtvaardigt de ernst van het strafbare feit een benadering van de wettelijke termijn van een jaar celstraf die op het vergrijp staat.

Vorige maand werd Assange door de Britse politie aangehouden, mede op verzoek van de VS. Ecuador wilde hem niet langer onderdak bieden en trok zijn politiek asiel in.