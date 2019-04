Oordeel uitlevering WikiLeaks-voorman Assange kan nog maanden duren

De Amerikaanse justitie wil Assange nu niet vervolgen voor spionage, maar voor samenzwering met klokkenluider Chelsea Manning. Op een gegeven moment, zo stelt de aanklacht, assisteerde de WikiLeaks-voorman Manning bij het kraken van een wachtwoord van een overheidscomputer. Als dat gelukt was, dan had Manning die computer onder een andere gebruikersnaam kunnen overnemen en dan was het voor de Amerikaanse overheid veel moeilijker geweest om de ware bron achter het lek te achterhalen. Maar als je de aanklacht goed leest, dan zie je dat die poging mislukt is. Assange en Manning zijn er kennelijk nooit in geslaagd het wachtwoord te kraken.

Uitlevering kan nog maanden duren

Het is nu aan de Britse rechter te bepalen of dit voldoende is voor uitlevering aan de VS, Dat proces alleen al gaat maanden duren en Assange kan vervolgens ook nog in beroep gaan. Voorlopig is Assange dus nog in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn meerdere redenen waarom de rechter een uitleveringsverzoek kan afwijzen:

Op een misdrijf staat de doodstraf (is hier niet van toepassing);

Het vergrijp geldt niet als een misdrijf in het Verenigd Koninkrijk (idem);

Het proces in Amerika is politiek gemotiveerd. De advocaten van Assange zullen ongetwijfeld op dit punt hameren. Op het hacken van een overheidscomputer staat maximaal vijf jaar. De poging is niet eens gelukt, dus de straf zal waarschijnlijk veel lager uitvallen als hij schuldig wordt bevonden. De Amerikaanse regering gebruikt dit relatief kleine vergrijp alleen maar om Assange te pakken, zo argumenteren de advocaten;

De aanklacht wordt enkel gebruikt om Assange in Amerika te krijgen, waar hij dan vervolgens een hele reeks nieuwe aanklachten aan zijn broek krijgt.

Er is nog een andere manier waarop de uitlevering aan Amerika op de lange baan geschoven kan worden. Zweden overweegt de verkrachtingszaak tegen Assange te heropenen. Daarvoor moeten de Zweden wel een nieuw uitleveringsverzoek indienen, want het Europese arrestatiebevel tegen Assange werd in 2017 ingetrokken, nadat de Zweedse justitie de verkrachtingszaak geseponeerd had.

Onder president Obama wilde het ministerie van Justitie aanvankelijk Assange laten vervolgen voor de publicatie van de War Logs en Cablegate-documenten, die honderdduizenden diplomatieke ambtsberichten en militaire informatie van de Amerikaanse overheid bevatten. De publicatie legde onder meer oorlogsmisdrijven in Irak en Afghanistan bloot. Het beruchtste voorbeeld was de collateral murder video, waarop te zien is hoe een Amerikaanse helikoptereenheid burgers en journalisten in Irak doodschiet.