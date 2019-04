Wekdienst 30/4: belangrijke dag voor Ajax en Japanse keizer treedt af

En dan nog even dit:

In de jaarlijkse badpak-editie van Sports Illustrated staat voor het eerst een model met hoofddoek en boerkini. Daarmee schrijft de Somalisch-Amerikaanse Halima Aden geschiedenis, schrijven Amerikaanse media.

De foto's van Aden werden gemaakt in haar geboorteland Kenia. Daar woonde ze in een vluchtelingenkamp, tot ze op haar zevende verhuisde naar de Amerikaanse staat Minnesota. In een interview vertelt Aden hoeveel de fotoshoot in Sports Illustrated voor haar betekent. "Ik voelde me vroeger nooit vertegenwoordigd, omdat ik in tijdschriften nooit een meisje met een hoofddoek zag. Dit is een droom die uitkomt."