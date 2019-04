Onderzoekers zetten 'veelbelovende' stap richting test voor ME

Amerikaanse wetenschappers zeggen dat ze een stap hebben gezet richting een klinische test die de ziekte ME/CVS kan aantonen. ME/CVS wordt gekenmerkt door ernstige uitputting. Er zijn problemen met de diagnose van de ziekte; veel medici zijn van mening dat de klachten een psychologische oorzaak hebben.

De onderzoekers namen bloed van veertig proefpersonen van wie de helft gezond was en de helft ziek. Daarna stelden ze delen van het bloed bloot aan chemische stress door zout toe te voegen. Het bloed van de ME-patiënten reageerde anders dan dat van de gezonde mensen.

Een verklaring voor die reactie kunnen de onderzoekers niet geven, maar internist Jan Willem Cohen Tervaert van Maastricht University noemt de test in een reactie aan de NOS "zeer veelbelovend".

Mentale vermoeidheid

Er is nog weinig bekend over de oorzaken van ME, dat ook wel het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) wordt genoemd. Mensen die het hebben klagen vooral over vermoeidheid, slappe spieren, slaapstoornissen en concentratieverlies. Een deel van hen heeft ook (chronische) pijn.

Vorig jaar adviseerde de Gezondheidsraad de minister meer geld vrij te maken voor onderzoek naar de achtergrond van de ziekte. Een richtlijn voor huisartsen die inhield dat patiënten met hun ziekte het beste naar de psycholoog konden, werd vorig jaar geschrapt.

Het Amerikaanse onderzoek werd geleid door de internist Ron Davis, een vooraanstaand wetenschapper die bij het onderzoek naar de ziekte betrokken raakte doordat zijn zoon werd getroffen door ME/CVS.