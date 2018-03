'ME-patiënten weggezet als aanstellers, eindelijk erkenning na advies'

Klachten van patiënten met ME/CVS moeten serieus worden genomen door artsen. Ook is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar deze ernstige chronische ziekte, schrijft de Gezondheidsraad in een advies. Patiënten zien het rapport als erkenning.

In Nederland zijn er vermoedelijk zo'n 30.000 tot 40.000 mensen met ME/CVS, voornamelijk vrouwen. Sommigen van hen liggen dag en nacht in bed. Over de ziekte en de behandeling ervan is weinig bekend. Daardoor wordt ME/CVS vaak gezien als een 'vermoeidheidsziekte', iets wat 'tussen de oren zit'.

Mensen met de chronische ziekte strijden al jaren voor erkenning en een betere behandeling. ME/CVS is veel meer dan alleen vermoeidheid, vertelt Lisa Klaasen (31). Ze lijdt aan de chronische ziekte ME/CVS en is vrijwel continu heel erg moe. "Mijn hele systeem is uitgeput. Vergelijk het met een zware griep. Je bent ziek, hebt pijn en op den duur schreeuwt je lichaam van vermoeidheid."